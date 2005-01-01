У звезды «Ворониных» обнаружили смертельную болезнь

Народный артист России Борис Клюев, известный широкой публике по популярным сериалам «Воронины», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук», страдает от онкологии, сообщил режиссер Малого театра Владимир Бейлис.

«Ну, по-моему, рак», – сказал он телеканалу НТВ.

Бейлис сообщил, что Клюев пока продолжает работать. «Я с ним говорил, было трудновато. Но сейчас уже лучше», – сказал он.

11 мая сообщалось, что Клюев доставлен в одну из московских клиник.

До этого Клюев сообщал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.