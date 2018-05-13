Помпео рассказал о реакции Ким Чен Ына на данное Трампом «обидное прозвище»

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео ответил на вопрос о том, как лидер КНДР Ким Чен Ын отреагировал на придуманное для него главой Белого дома Дональдом Трампом прозвище «человек-ракета».

Помпео выразил мнение, что Ким Чен Ын следит за публикациями западной прессы, однако во время двух встреч с лидером КНДР эту тему стороны «не затрагивали», передает ТАСС.

В то же время госсекретарь США отметил, что лидер КНДР точно занимается подготовкой к встрече с Трампом, которая пройдет 12 июня в Сингапуре.

Напомним, Трамп ранее называл лидера КНДР «рокетмэном» и «человеком-ракетой с миссией по самоуничтожению».