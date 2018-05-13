Опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту Стамбула

В интернете появилась видеозапись того, как в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись самолеты.

Очевидцы сообщили, что лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana серьезно повредил A321 Turkish Airlines, передает РИА «Новости».

Самолет задел хвостом стоящее на месте воздушное судно и отломил ему стабилизатор.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В феврале в аэропорту Ататюрка в Стамбуле произошел другой инцидент: российский и турецкий самолеты Boeing-737 опасно приблизились друг другу, им пришлось уворачиваться.