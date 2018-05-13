В Москве объявлен желтый уровень опасности

На понедельник, 14 мая, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в Москве и области сохраняется высокий уровень пожароопасности, передает РИА «Новости».

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – предупреждает Гидрометцентр.

В воскресенье, 13 мая, в столичном регионе также действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.