Украинский госуниверситет отправил студентов на практику в Крым

Сумский государственный педагогический университет направил студентов первого-третьего курса на практику в Крым.

«В соответствии с учебной программой по специальности «туризм» есть у них дисциплина «повышение профессионального мастерства», в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов», – приводят «Вести-Украина» слова ректора университета Юрия Лянноя.

По его словам, походы идут и по территории Украины, однако есть категории походов, требующих горной подготовки.

Практика в Крыму проходила с 27 апреля по 7 мая.

Лянной заявил, что согласовал этот вопрос с СБУ.

Однако представитель начальника управления СБУ в Сумской области Алеся Рапута не подтверждает слова ректора. Она заявила, что разрешение на практику не предоставлялось, так как это «не предусмотрено действующим законодательством Украины».