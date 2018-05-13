Белый Lamborghini папы Римского продан с аукциона в Монако

На торгах аукционного дома Sotheby's белый суперкар Lamborghini Huracan папы Римского Франциска продан за 715 тыс. евро, сообщают информационные агентства.

Торги прошли в Монако. Цены на Lamborghini Huracan начинаются от 183 тыс. евро, так что машина с автографом Франциска на капоте почти в четыре раза превысила рыночную стоимость, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Машину папа Римский получил в подарок, когда в 2017 году встречался с руководством Lamborghini. Некоторое время автомобиль находился в музее Lamborghini в окрестностях Болоньи.

Деньги от продажи пойдут на благотворительность. В частности, их потратят, чтобы помочь вернуться домой христианским беженцам из Ирака.