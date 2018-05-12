Бетономешалка погребла под собой двух человек в Ставрополе

Бетономешалка на трассе в Ставрополе перевернулась и упала на легковой автомобиль, находившиеся в нем люди погибли.

«По предварительной версии, в субботу водитель двигавшейся с уклона бетономешалки «КамАЗ» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара грузовик перевернулся и упал на стоявшую рядом автомашину «Нива», – передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Сообщается, что водитель и пассажир «Нивы» погибли на месте от полученных травм. Пассажир грузовика госпитализирован, водитель бетономешаки не пострадал.

«В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС», – уточнили в УГИБДД.