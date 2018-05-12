Богатейшая украинка жестоко убита в Черногории

Гражданка Украины Анастасия Лашманова, владеющая миллионным состоянием, найдена мертвой в черногорском Которе.

Тело Лашмановой со следами насильственной смерти было обнаружено в ее квартире вечером 11 мая, передает УНИАН со ссылкой на местное издание Vijesti.

Ей были нанесены ножевые ранения. Начато расследование. Предполагается, что ее могли убить во время ограбления квартиры.

В Киеве подтвердили информацию о смерти Лашмановой.

«Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры», – передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

Уточняется, что Лашманова возглавляла несколько компаний, которые, в частности, управляли отелем «Мимоза» и владели элитным комплексом «Перла» в Тивате, а также салоном красоты «Фатальна» в Будве. Активы Лашмановой оцениваются в 105 млн.