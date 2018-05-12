Знаменитый французский режиссер призвал мир быть добрее к России

Французский режиссер Жан-Люк Годар призвал мир быть добрее по отношению к России.

Годар, отвечая на вопрос, почему в его новом фильме много вставок из российских картин, сказал, что Россия является страной возможностей, «в которой произошли две мировых революции», передает РИА «Новости».

«Я не могу говорить о современной России и про мистера Путина, потому что я с ним не знаком, и я заинтересован в других вещах», – добавил он.

Режиссер отметил также, что в своем предыдущем фильме «Прощай, речь» обращает внимание на то, что Россию постоянно пытаются причислить или к Европе, или к Азии, но в тот день, когда это случится, она перестанет существовать.

«В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», – сказал Годар.

Жан-Люк Годар в 2018 году представляет на Каннском фестивале фильм «Образ и речь». Кинолента состоит из фрагментов разных картин мирового кинематографа, в том числе и российского.

Россию на фестивале представляют сразу два фильма – «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.