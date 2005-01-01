Вексельберг оставил центр Вашингтона без туалетов

Решение Вашингтона внести в санкционные списки имя российского бизнесмена Виктора Вексельберга обернулось проблемой с ремонтом канализационной системы в столице США.

Из-за санкций, введенных в отношении Вексельберга, администрация музейно-парковой зоны «Национальная аллея» в центре Вашингтона не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Причиной стало то, что сливные насосы поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42% акций. Из-за ограничительных мер эта компания лишилась права заключать контракты с американским контрагентом.

В результате сотрудникам администрации пришлось пользоваться передвижными туалетами или бегать по нужде в соседние здания, пишет «Ридус» со ссылкой на Huffington Post.

5 мая американские СМИ рассказали о попытке федеральных агентов США допросить российского миллиардера Виктора Вексельберга в Нью-Йорке.

Виктор Вексельберг – российский инженер и предприниматель, президент фонда «Сколково» и председатель совета директоров группы компаний «Ренова».