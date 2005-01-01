Новый логотип Украины оказался похож на логотип известного порносайта

Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд Ukraine Now UA («Украина сейчас»), сравнив его с логотипом одного из популярных порносайтов.

Пользователь Facebook Natalie Kon обнаружила сходство эмблемы бренда с лого сайта PornHub.

«Даже шрифты совпадают. Нашла по соседству», – написала она, опубликовав эмблему порносайта.

«Логотип ниже говорят сами за себя. Даже шрифты почти не изменили», – пишет Sergij Baranovskyj, недовольный очевидным сходстком бренда Ukraine Now и PornHub.

Игорь Потысьев сравнил стоимость билет на Украину с платным доступом к порносайту с помощью отсылки к фильму «Матрица».

Политолог Дмитрий Корнейчук назвал новое лого убогим. «Вот это убожество у Гройсмана утвердили рекламным брендом Украины для популяризации нашей страны заграницей.Как думаете, сколько украли на этом позорище, которое за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Photoshop», – написал он в своем Facebook.

Пользователь Nalaty в Twitter опубликовала фотографии украинских реалий, наложив на них новый логотип Ukraine Now.

Ранее в четверг кабмин Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine Now UA («Украина сейчас»), который должен стать основным инструментом презентации страны в мире.

Новый бренд призван улучшить представление мирового сообщества об Украине. Пресс-служба кабмина отмечала, что логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций, но даже «как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов».