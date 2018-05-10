Орбан стал премьер-министром Венгрии в четвертый раз

Парламент Венгрии переизбрал премьер-министра Виктора Орбана на третий срок подряд, в целом это будет его четвертый срок на посту.

За Орбана проголосовало 134 парламентария, против – 28, передает Associated Press.

Уточняется, что некоторые из оппозиционных партий бойкотировали голосование.

Орбан заявил, что его основной целью на посту станет «защита безопасности и христианской культуры в Венгрии».

В апреле на парламентских выборах правящая коалиция из партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном и Христианско-демократической народной партии получила конституционное большинство в парламенте в две трети голосов (133 из 199 депутатских мандатов).

Напомним, в прошлом году глава МИД Венгрии назвал санкции против России провалом ЕС, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным оценил ущерб экономик двух стран от санкций в 6,5 млрд долларов.