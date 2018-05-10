Латвия вручила послу России ноту протеста

МИД Латвии вручил послу России в Риге Евгению Лукьянову ноту в связи с нападением на латвийское посольство в Москве 9 мая.

Посол России в Риге Евгений Лукьянов был приглашен в МИД Латвии, где ему была вручена нота с осуждением нападения на латвийское посольство в Москве 9 мая, – передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович потребовал устранить повреждения, причиненные зданию посольства во время нападения.

Ранее в четверг латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил о нападении на посольство его страны в Москве. Собщалось, что члены незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали «забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве».