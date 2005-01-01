Меркель: ЕС больше не может полагаться на США в вопросе обороны

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что европейские страны больше не могут полагаться на Вашингтон в вопросе защиты, и призвала Европу начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

«Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее», – заявила Меркель, передает «Интерфакс».

По словам канцлера, Европа должна находиться в дружеских отношениях с США, Великобританией и Россией. «Но нам придется бороться за свои права, за свое будущее, европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», – сказала канцлер, сообщает Bild.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из сделки с Ираном и намерен восстановить санкции в отношении Тегерана.