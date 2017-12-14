Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

Сын экс-посла России на Украине Виктора Черномырдина рассказал, что его отец еще во времена своей дипломатической работы предупреждал, что Москва может потерять связь с Киевом.

«Отец говорил, что мы можем потерять Украину, если не наладим более тесные взаимоотношения и не скрепим наш союз более прочно. Когда его назначали послом в 2001 году, на уровне обывателя между нашими странами было все прекрасно. Но мы не все знаем. Уже появлялись сложности, которые были известны нашим правителям», – рассказал Андрей Черномырдин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, к послу России на Украине прислушивались киевские власти, в том числе и президент Виктор Ющенко. «К Ющенко он в гости ездил несколько раз. Они были в резиденции, долго общались. И напряженно, и нормально», – вспомнил сын политика.

Виктор Черномырдин – советский и российский государственный деятель, председатель Совета министров России (1992–1993), председатель правительства (1993–1998), исполняющий обязанности президента России (5–6 ноября 1996), посол России на Украине (2001–2009). Умер 3 ноября 2010 года.