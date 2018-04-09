Назван самый красивый гол в истории чемпионатов мира

Международная федерация футбола (ФИФА) по результатам опроса болельщиков назвала самый красивый гол в истории чемпионатов мира.

«Великолепный удар в падении мексиканца Мануэля Негрете в матче с Болгарией на чемпионате мира 1986 года в Мексике был выбран футбольными болельщиками со всего мира лучшим голом в истории ЧМ», – сообщается на сайте ФИФА.

Голосование болельщиков проходило в Facebook с 31 марта по 9 апреля. Любители футбола выбирали самый красивый гол из 32 мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале голосования гол Негрете набрал больше голосов, чем великолепный дальний удар с лета бразильца Эдера в матче с СССР на Мундиале 1982 года в Испании.