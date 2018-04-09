Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил проблематику сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

«Дана высокая оценка встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса – России, Ирана и Турции. С учетом ее итогов лидеры обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжить контакты на этот счет», – сообщает Кремль, передает ТАСС.

Главы государств также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На прошлой неделе Путин по итогам трехстороннего саммита Россия – Иран – Турция заявил, что официальный визит в Анкару был очень успешным.