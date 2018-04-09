Путин обсудил с Эрдоганом события в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков; Анкара сообщила, что главы государств обсудили последние события в Сирии.

«Разговор был», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В администрации турецкого лидера сообщили, что президенты России и Турции обсудили последние события в Сирии.

«В ходе разговора Эрдоган выразил обеспокоенность относительно нападений в сирийской Думе и Восточной Гуте. Была подчеркнута необходимость совместной работы для предотвращения гибели мирных жителей и доставки гуманитарной помощи», – сказал представитель администрации.

По его словам, Путин и Эрдоган также обсуждали двусторонние отношения, выразив, в частности, удовлетворение итогами прошедших на прошлой неделе в Анкаре росийско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и трехсторонней встречи Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию.

Ранее Песков сообщал, что Путин не обсуждал события в Сирии – а именно удар по сирийской авиабазе – с властям Израиля.