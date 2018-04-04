Путин рассказал об итогах визита в Турцию

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита Россия – Иран – Турция заявил, что официальный визит в Анкару был очень успешным.

«Как вы знаете, уважаемые дамы и господа, делегация России находится в Турции второй день. В первый день мы провели двусторонние переговоры в рамках официального визита. Официальный визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, Россия, Турция и Иран достигли важных договоренностей по ситуации в Сирии, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. «Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», – отметил президент.

Он также сообщил, что Турция и Иран договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению в Сирии. «Речь, прежде всего, идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов. Российские компании уже активно участвуют в этой работе, причем ряд проектов реализуется в районах, где еще совсем недавно орудовали боевики», – подчеркнул Путин.

Второй саммит президентов России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии стартовал в среду в Анкаре.