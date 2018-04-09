В Москве мужчина трижды выстрелил в подростка

Мужчина в ходе конфликта в на юго-западе Москве не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в 17-летнего подростка, заведено уголовное дело, сообщает столичное СУ СК.

В сообщении ведомства отмечается, что вечером, 7 апреля, около дома по улице Миклухо-Маклая между подозреваемым и 17-летним подростком возникла словесная перепалка. В ходе конфликта мужчина не менее трех раз выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнего, после чего скрылся. Подростка госпитализировали.

На следующий день мужчина добровольно явился в следственный отдел и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его задержали.

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и об избрании меры пресечения.