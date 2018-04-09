В Польше констатировали освобождение Центральной Европы

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманьский считает, что победа правящей коалиции Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном на парламентских выборах стала подтверждением освобождения Центральной Европы от зависимости.

«С одной стороны, он отстаивает право венгров на защиту собственных границ, а с другой - гарантирует проевропейский курс Венгрии в других областях», – заявил Шиманьский в эфире TVN24, передает РИА «Новости».

Замглавы польского МИДа отметил, что победа Орбана стала «подтверждением политики освобождения Центральной Европы». «Освобождение не направлено на борьбу и создание напряженности, а на то, чтобы Центральная Европа воспринималась как видный и конструктивный партнер Европы и ЕС», – сказал он.

В понедельник премьер-министр Венгрии и председатель партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах.