Врач уволилась после резонансного видео в Татарстане

Врач-кардиореаниматолог больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов уволилась после того, как пациенты выложили в Сеть видео, на котором медик ведет прием в неадекватном состоянии, сообщил главный врач БСМП Марат Мухамадеев.

Ранее в Сети появилось видео, на котором врач с трудом отвечает на вопросы родственницы поступившего в БСМП. На вопрос женщины, пьяная она или сонная, из-за чего еле сидит в кресле, медик ответила, что трудно быть адекватным в половине четвертого утра, если при этом работать приходится через сутки.

«Данный факт дежурный персонал незамедлительно довел до сведения руководства больницы. Врач была отстранена от приема больных. Подтвердить или опровергнуть, находилась ли врач в состоянии алкогольного опьянения, не представляется возможным, так как токсикологическая экспертиза не проводилась. Возможно, что врач действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии», – передает РИА «Новости» слова Мухамадеева.

Он отметил также, что случай нахождения дежурного врача-кардиореаниматолога в неадекватном состоянии на рабочем месте произошел 24 марта и поскольку данный факт вызвал резонанс в коллективе, врач решила уволиться.

Напомним, в январе 2018 года минздрав Рязанской области уволил заместителя главврача и заведующую диспансерно-консультативным отделением Областного клинического кардиодиспансера после того, как в Сети появилось видео новогоднего застолья в кабинете завотделением в рабочее время.