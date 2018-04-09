Российские моряки застряли в Намибии в бедственном положении

Российский профсоюз моряков (РПСМ) начал разбираться в ситуации с застрявшим без зарплаты в Намибии российским экипажем судна Tukula, сообщил председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

«В РПСМ поступило обращение моряков, в Москве сейчас этим вопросом занимаются. Экипаж – российские моряки из Приморья, Калининграда, Крыма. Найдем судовладельца и будем разбираться в причинах ситуации. По данным моряков, они не получали зарплату уже около полугода. Но судовладелец их не бросил, ведет переписку с экипажем, и он сам без денег», – передает РИА «Новости» слова Суханова.

Он отметил, что судно находилось в Намибии на дорогостоящем ремонте, затем деньги у судовладельца закончились, и он сообщил экипажу, что средств на их возвращение и на зарплаты нет, но пытается их найти.



«Если ситуация станет критической, к решению проблемы подключится консульство и российские власти», – сказал Суханов.

Напомним, 20 марта 2018 года инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский сообщил, что находящиеся в ОАЭ моряки с судна «Кристал Ист» компании «Находка-Портбункер» просят помочь им вернуться на родину, заявляя, что на судне закончилось топливо, а зарплату не платят с декабря.