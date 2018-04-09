Бельгийский певец исполнил гимн болельщиков ЧМ-2018 на русском

Песню на русском языке на мотив бельгийского гимна сочинили в королевстве для национальной футбольной сборной и ее болельщиков, которые поедут летом на ЧМ в Россию.

По сообщению издания DH.be, автором песни «Давай, Бельгия!», исполненной с характерным иностранным акцентом на русском языке, стал певец Лу Деприк, который к тому же снял видео на эту композицию, снабдив его транслитерацией русских слов для бельгийских болельщиков и переводом на французский и нидерландский языки, передает РИА «Новости». Официальный релиз композиции запланирован на 15 мая.

«Команда эта – гордость нашей страны.

Мы здесь для победы.

О, Бельгия, наши сердце и душа с вами.

Для нашей победы в России.

Давай, Бельгия, давай, давай, давай!» – поется в песне.

В видео на песню Деприк снялся с балалайкой на фоне статуи художника Рене Магритта, затем на фоне Красной площади с портретом президента России Владимира Путина в футболке сборной Бельгии и, наконец, на фоне футбольного поля сочинского стадиона.



Деприк при этом заявил, что рассчитывает на положительную реакцию в России. «Уверен, что они скажут, что это классно. Надеюсь, у президента России есть чувство юмора. Кто знает, может, он мне вдруг даст паспорт», – сказал певец.



Он признался, что для произношения текста на русском ему пришлось брать уроки у преподавателя. «Он говорит, что мой русский не идеален, немного школярский, но расслышать и понять можно», – сказал Деприк.