Израиль заподозрили в ударе по сирийской авиабазе

В момент нанесения ракетного удара по сирийскому военному аэродрому провинции Хомс в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном были замечены самолеты ВВС Израиля, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, самолеты ВВС Израиля в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном совершали разведывательные полеты, передает ТАСС.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС Израиля атаковали в секторе Газа объект движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

При этом израильские военные не уточнили результаты налета и характер цели, которая, по их словам, располагалась на территории базы боевиков.

Напомним, в понедельник утром сирийские СМИ сообщили, что авиабаза ВВС Сирии на востоке провинции Хомс подверглась ракетному удару, который, по некоторым данным, не причинил материального ущерба, так как ПВО Сирии отразила атаку, сбив восемь ракет. По другим данным, в результате удара по аэродрому Тифор есть погибшие.

Позднее СМИ сообщили, что после удара по аэродрому в Хомсе боевики ИГ* пошли в атаку.

Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе в Хомсе.