В Госдуме понадеялись на сознательность США по иранскому вопросу

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в США восторжествует разум и они не выйдут из иранской ядерной сделки.

Володин прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого планируется встреча с президентом Хасаном Роухани. Кроме того, Володин откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

«Это будет неправильное решение, если Америка его примет», – передает РИА «Новости» ответ Володина в интервью иранскому телевидению на вопрос, как он оценивает позицию Вашингтона и последствия его возможного выхода из соглашения.

«Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут», – сказал он.

Иранский журналист также поинтересовался мнением Володина о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения.

«Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части», – ответил Володин. Он также призвал «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и «говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере».

Напомним, США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.