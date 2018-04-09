В Госдуме понадеялись на сознательность США по иранскому вопросу

Взгляд
9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Американцы погружают Ближний Восток в террор и хаос по отработанной схеме

Американские солдаты в Ираке, 2003 годФото: Suhaib Salem/Rеuters
Информационный вброс о том, что в отношении противников Башара Асада применено химическое оружие и теперь речь может идти об американском ударе по Сирии, удачно совпал по времени с юбилеем свержения Саддама Хусейна. Сейчас особенно полезно вспомнить, сколь легко Вашингтон идет на манипуляции с оружием массового поражения и к чему приводят его методы на Ближнем Востоке. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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          В Госдуме понадеялись на сознательность США по иранскому вопросу

          9 апреля 2018, 07:52

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в США восторжествует разум и они не выйдут из иранской ядерной сделки.

          Володин прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого планируется встреча с президентом Хасаном Роухани. Кроме того, Володин откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

          «Это будет неправильное решение, если Америка его примет», передает РИА «Новости» ответ Володина в интервью иранскому телевидению на вопрос, как он оценивает позицию Вашингтона и последствия его возможного выхода из соглашения.

          «Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут», – сказал он.

          Иранский  журналист также поинтересовался мнением Володина о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения.

          «Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части», – ответил Володин. Он также призвал «обсуждать позитивный сценарий развития событий» и «говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере».

          Напомним, США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.


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