Трампа призвали повременить с выводом войск из Сирии

Президенту США Дональду Трампу стоит рассмотреть военный ответ на произошедшее и отложить планы по «преждевременному» выводу войск из Сирии, заявила американский сенатор, член комитета по разведке Сьюзан Коллинз.

«Эта атака с использованием запрещенного международными конвенциями химического оружия абсолютно ужасна», – заявила сенатор в эфире CNN, заявив, что целью атаки якобы было гражданское население Сирии.

«Когда это произошло в прошлый раз, президент осуществил целенаправленный удар, чтобы стереть с лица земли некоторые их объекты. Этот вариант, возможно, нам стоит рассмотреть и сейчас», – считает американский политик, слова которой приводит ИноТВ.

Коллинз отметила, что в этой связи нужно усилить также давление и санкции в отношении России.

«В свете того, что случилось, президенту придется переосмыслить свой план по преждевременному выводу войск», – добавила она.

Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России. МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

5 апреля Дональд Трамп заявил, что вывод американских военнослужащих из Сирии произойдет в ближайшие полгода. Позже он повторил свою позицию, добавив, что будет обсуждать это решение с союзниками и странами региона.