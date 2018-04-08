Мужчина с ножом напал на прохожих в США

Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в центре Индианаполиса в американском штате Индиана, в результате три человека доставлены в больницу, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC15.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. Очевидцы рассказали, что мужчина прибыл в центр города на велосипеде и стал издавать громкие звуки через мегафон. Прохожие сделали ему замечание, тогда он и достал нож, передает РИА «Новости».

В результате нападения сам злоумышленник тоже оказался в больнице. Начато расследование инцидента.

Как заявила представитель противопожарной службы Рита Рит, подозреваемый остается под стражей, несмотря на госпитализацию.

Ранее в воскресенье сообщалось, что полиция немецкой столицы задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона.