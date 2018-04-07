Виталий Калоев обвинил Дмитрия Нагиева во вранье

Виталий Калоев, чья семья погибла в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году из-за ошибки диспетчера, сказал, что ни о чем не просил актера Дмитрия Нагиева и даже не знаком с ним.

«Я Нагиева ни о чем не просил. Я его не знаю, я с ним никогда не общался – ни прямо, ни через кого-то. Что я ему мог сказать? О чем я его мог просить? Я же не телепат», – сказал Калоев RT.

Ранее в СМИ приводили слова Нагиева, который рассказал о просьбе Калоева не выставлять его в фильме трусом.

«Мне вчера из дома позвонили, и там тоже говорят, что я просил, чтобы не показали меня трусом. Придумывают разную чепуху, а потом иди, разговаривай с ними или чего-то делай», – посетовал Калоев.

Он рассказал, что еще в период следствия швейцарский прокурор всячески старался вывести его из себя. «Чтобы я наговорил там, накричал, чтобы он спокойно все это записал, а потом мне предъявил. Он мне постоянно хотел сказать, что дети в Швейцарии такие хорошие, воспитание их обходится во столько-то, а жизни вообще цены нет. И вот они меня провоцировали такими вопросами. Или еще: что я сбежал, как последний трус, оставил его (Питера Нильсена – диспетчера авиакомпании Skyguide – прим. ВЗГЛЯД) там, не вызвал скорую помощь или полицию. И вот переделывают эти слова, чтобы я где-то как-то не выглядел, пусть это будет на их совести. Я его не знаю», – добавил он.

В июле 2018 года в России на экраны выйдет фильм «Непрощенный». Сюжет основан на реальных событиях. В 2002 году в Германии над Боденским озером произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, большинство – дети. Тогда из-за ошибки швейцарского диспетчера Питера Нильсена столкнулись два самолета – пассажирский лайнер «Башкирских авиалиний» и грузовой Boeing. Дмитрий Нагиев сыграл Виталия Калоева, который стал в киноленте главным действующим лицом. Он потерял в этой катастрофе жену и двоих детей, а уже после трагедии нашел и убил авиадиспетчера. Россиянин был досрочно освобожден в ноябре 2007 года, вернулся на родину.

Ранее Калоев сообщил, что ему не понравилась голливудская драма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, снятая на основе его истории.