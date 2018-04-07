Следовавший на Украину сухогруз разрушил особняк 18 века в Стамбуле

Сухогруз врезался в деревянный особняк 18 века в Стамбуле, в результате против Босфор временно закрыли для прохода судов, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Уточняется, что инцидент произошел примерно в 16.00 по местному времени (совпадает с мск) в историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула, передает ТАСС.

В особняк рядом с Мостом султана Мехмеда Фатиха врезалось судно Vitaspirit, зарегистрированное на Мальте и следовавшее на из Египта на Украину.

Причиной инцидента стали неполадки с рулем сухогруза, судно не смогло сманеврировать и избежать столкновения.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако историческое здание значительно повреждено: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Стоимость особняка оценивается в 85 млн долларов. Последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.