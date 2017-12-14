Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов попал в больницу

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов доставлен в больницу с жалобами на сильную боль в желудке и кашель, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, врачи диагностировали у Григорьева-Апполонова сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Медики считают, что проблемы с желудком у певца возникли из-за алкоголя.

Сообщается, что рыжего «Иванушку» уже выписали.

Напомним, в августе прошлого года бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в возрасте 47 лет в одной из московских клиник из-за серьезного воспаления легких. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.