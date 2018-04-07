Опубликовано видео начала распада Африки на две части

Неподалеку от столицы Кении – Найроби появилась гигантская трещина, в Сети появилась видеозапись с кадрами природного катаклизма.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Nation, разлом земной поверхности достигает нескольких километров в длину, 15 метров в глубину и шириной около 20 метров.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как гигантская трещина прошла по поверхности кенийской долины, помимо прочего затронув перекресток дорог, затруднив по нему движение.

По информации National Geographic, вероятно, разлом был заполнен вулканическим пеплом, который вымыли сильные дожди, в результате чего образовался данный природный катаклизм.

По мнению ученых, это может быть началом процесса распада Африки, в результате которого континент через 50 млн лет распадется по этой границе на две части.