Саудовские инвесторы собрались превратить Катар в остров

Саудовский инвестиционный союз, в который входят девять компаний, собирается превратить Катар в остров, прорыв канал вдоль границы двух государств, сообщают СМИ.

Союз хочет реализовать туристический проект и ждет официального разрешения властей. Планируется завершить работу по рытью канала вдоль всей границы за год. Ожидаемая ширина канала – 200 метров, глубина – 15–20 метров, длина – 60 километров.

Такой канал способен принимать все виды морских судов и свяжет саудовские регионы. На его берегах будут расположены курорты с частными пляжами и пяти главными отелями. Канал позволит открыть новые порты и круизные компании. Планируется создание свободной торговой зоны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sabq.

Стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд саудовских риалов (около 43 млрд рублей).

Канал хотят прорыть в одном километре от границы с Катаром, чтобы проект принадлежал только Саудовской Аравии, а линия суши у границы станет военной зоной для защиты королевства.