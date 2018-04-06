США заранее отказали в визах попавшим под санкции россиянам

Россияне, в отношении которых в пятницу США ввели санкции, не получат американские визы, заявил Госдеп.

Госдеп сказал, что в отношении этих лиц действуют «визовые ограничения», передает ТАСС.

В Госдепе пояснили, что в соответствии с исполнительными указами президента США для лиц, «внесенных в черные списки» приостанавливается въезд в США, то есть эти люди «как правило не могут въезжать в Соединенные Штаты».

Напомним, министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Из 24 российских граждан, против которых США ввели персональные санкции, только несколько человек относятся к представителям крупного бизнеса. Остальные – это чиновники и депутаты. Так, санкции введены против секретаря Совбеза России Николая Патрушева.