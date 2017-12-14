США лишают себя важнейшего собеседника в России

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

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          США лишают себя важнейшего собеседника в России

          Николай Патрушев и Барак Обама в Вашингтоне 22 мая 2013 года   6 апреля 2018, 18:25
          Фото: White House/Pete Souza
          Текст: Петр Акопов

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          Из 24 российских граждан, против которых США ввели персональные санкции, только несколько человек относятся к представителям крупного бизнеса. Остальные – это чиновники и депутаты. Но особенно вызывающе смотрится внесение в списки Николая Патрушева. Американцы лишают себя возможности разговаривать с тем, от кого зависит будущее отношений двух стран. Зачем они это делают?

          «Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру», – пояснил введение новых санкций представитель администрации Белого дома. По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак:

          «Но наиболее важно – это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества».

          То, что формальная цель введения новых санкций – «наказать Россию за агрессию» – недостижима, понимают и в самих США. У российского бизнеса, конечно, могут возникнуть некоторые проблемы. Но вот наши чиновники и депутаты (которых в списке 17 из 24 человек) давно уже воспринимают западные санкции как некоторый вид отличия. Тогда в чем же смысл их введения?

          Если в 2014-м администрация Обамы, начитавшись Навального, всерьез рассчитывала вызвать «бунт российского правящего класса против Путина», то в чем же польза нынешним вашингтонским руководителям? Кроме совсем уж мелкой внутриполитической выгоды Трампу – показать, что он давит на Россию не меньше его критиков, обвиняющих его в «связях с русскими»? Может быть, в том, чтобы подать пример европейцам, оказав тем самым на них давление с целью сохранения общего антироссийского построения?

          Но эту функцию пытается сейчас разыграть Великобритания. И нельзя не заметить, что в случае развала «дела Скрипаля» последствия для его инициаторов могут быть совсем не те, что ожидались. Так что найти какую-то выгоду для США от этих мер практически невозможно – а вот вред ощутим.

          Вред этот в первую очередь состоит в том, что американцы сами, своими руками осложняют любые возможности для разговора. Если бы в этом была их цель, не было бы никаких вопросов. Но ведь американцы, при всей их бесцеремонности, искренни, когда говорят, что хотят наладить диалог. И это позиция не только Дональда Трампа.

          Мы не можем понять, как в одной фразе можно сочетать желание оскорбить оппонента и призыв к диалогу с ним – но для привыкшей к безнаказанности и чувству собственного превосходства американской элиты это так. Отсюда и следуют подобные заявления:

          «Сегодняшние действия не нацелены против народа России. Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта... Несмотря на введение санкций, сохраняются каналы связи с Россией по ситуации на Украине, в Сирии и по контролю над вооружениями... Как много раз говорил президент, мы хотим лучших отношений с Россией, что может произойти, только если она прекратит свое агрессивное поведение. Пока этого не произойдет, мы продолжим вводить санкции за агрессию».

          То есть мы вносим ваших чиновников в санкционные списки, а потом приглашаем их же к разговору с нами. Понятно, что чиновники ставят интересы государства выше личных чувств и в случае необходимости идут на контакты с США.

          Так, генерал армии Валерий Герасимов в качестве начальника Генштаба находится в постоянном контакте со своим американским коллегой генералом Данфордом – как по телефону, так и в ходе периодических встреч в разных третьих странах. И это притом что Герасимов уже четыре года находится в американских санкционных списках.

          А Сергей Нарышкин, который был внесен в них в качестве спикера Госдумы (вместе со всем ее составом), в январе этого года прилетал в Вашингтон в качестве главы Службы внешней разведки. Вместе с еще двумя генералами – шефом ФСБ Бортниковым и руководителем ГРУ Коробовым. Понятно, что январская поездка трех глав спецслужб в США стала возможной по личному приглашению Трампа и вследствие договоренности президентов наших стран – но непонятно, зачем после нее вводить санкции против двух бывших глав спецслужб?

          Да, в списке от 6 марта есть Михаил Фрадков и Николай Патрушев – бывший глава СВР и бывший шеф ФСБ. И если Фрадков в прошлом году перешел на «научную работу» в РИСИ (Российский институт стратегических исследований), то Патрушев остается не просто в числе высших руководителей России, но и принадлежит к числу тех трех человек, которые вырабатывают внешнюю политику страны – наряду с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Именно Патрушев в качестве секретаря Совета безопасности является куратором и российских спецслужб, то есть январская поездка была в его компетенции. Включая Патрушева в санкционный список, Белый дом таким образом отсекает для себя даже возможность контактов с влиятельнейшим членом российского руководства. Зачем? На этот вопрос нет и не может быть ответа.

          Сам Николай Патрушев уже так прокомментировал действия американских властей:

          «Думаю, что это их дело... Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы... Я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно».

          Действительно, генерал армии уже четыре года находится в санкционном списке ЕС, однако именно после 2014 года внешнеполитическая деятельность Патрушева приобрела еще больший размах. Он бывает в Пекине и Буэнос-Айресе, в Токио и Каире, в Тегеране и Бангкоке. А в Москву к нему приезжают шефы немецкой и итальянской разведок, так что недостатка в контактах один из руководителей России не испытывает. Да и в США приезжать не собирался – хотя, если было бы нужно, поехал бы. Как это было в мае 2013-го, когда секретарь Совбеза обсуждал в Вашингтоне самые разные темы, от Сирии до терроризма.

          Но теперь американским руководителям, чтобы поговорить с Николаем Патрушевым, придется лететь в Москву. Нет, конечно, не на поклон. Просто чтобы поговорить с человеком, который вместе с Путиным рисует планы нового, послеамериканского, мира.


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