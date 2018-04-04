Патрушев рассказал о претензиях некоторых стран быть судьями

Ряд стран претендуют на роль «прокуроров и судей» мирового масштаба в одном лице, допускают укрепление мира при помощи силы в своих интересах, заявил на открытии Московской международной конференции по безопасности секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира, при помощи силы, если этого требуют узкокорыстные интересы», – цитирует РИА «Новости» Патрушева.

По его словам, «попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер».



Такая линия существенно дестабилизирует мировую обстановку, отдаляет решение текущих проблем и затрудняет противодействие «вызовам и угрозам современности».

Он заявил также, что отдельные государства подрывают нормы международной безопасности, вмешиваясь в дела суверенных государств.



«Отдельные государства противодействуют процессам установления справедливости и равноправия в мировых делах и подрывают систему обеспечения международной и региональной безопасности. Искажают и нарушают нормы межгосударственного общения», – заявил он.



«Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций», – резюмировал Патрушев.



Он отметил также, эти государства не считаются с ролью ООН, ее координирующей ролью в международных отношениях.