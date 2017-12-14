У Дурова нашли гражданство Британии

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров является гражданином Великобритании.

Согласно записи в открытом реестре юридических лиц Великобритании, 28 февраля Дуров зарегистрировал в королевстве компанию Тelegram open network limited, при этом в соответствующей графе указано, у него британское гражданство. Эта же страна указана как место его проживания.

В 2014 году сообщалось, что Дуров стал гражданином Сент-Китс и Невис, пожертвовав 250 тыс. долларов в Сахарный фонд страны. Дуров пояснил, что получил этот паспорт весной 2013 года «на фоне известных проблем в России». Он говорил, что гражданство Сент-Китс и Невис позволяло ему путешествовать по Европе без визы. Одновременно с этим у Дурова было российское гражданство.

Между тем, в пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.