Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018 в России

Оргкомитет чемпионата мира по футболу в России в соцсетях представил дизайн билетов предстоящего турнира.

Короткое видео, на котором символ чемпионата, волк Забивака, показывает дизайн, опубликовано в пятницу в официальной группе оргкомитета ЧМ-2018 в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, последний этап продажи билетов через интернет стартует на сайте ФИФА 18 апреля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.