Назван процент уверенных в победе сборной на ЧМ-2018 россиян

Всего 4% россиян, интересующихся футболом, верят, что сборная страны победит на предстоящем чемпионате мира, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

По данным социологов, лишь 4% опрошенных верят в победу сборной России на ЧМ-2018, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос: «Если вы в какой-то мере следите за футболом, скажите, как, на ваш взгляд, сборная России выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу?», 17% респондентов заявили, что российские футболисты смогут выйти из группы, но дальше не пройдут, а 14% сказали, что сборная «не выйдет из группы».



На выход в четвертьфинал надеется 9% опрошенных, а в выходе в полуфинал и финал уверены 6% россиян. При этом почти треть респондентов сказала, что «не следит за футболом», еще 13% затруднились ответить.



Социологи выяснили также, что большинство россиян положительно относятся к тому, что Россия в этом году будет хозяйкой Чемпионата мира по футболу, при этом с июля 2014 года их число заметно возросло.



Так, на вопрос «как вы относитесь к тому, что в России пройдет Чемпионат мира по футболу: положительно или отрицательно?» позитивный ответ в апреле текущего года далий 74% респондентов, при этом 10% выразили негативное отношение к турниру и 15% затруднились ответить.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.