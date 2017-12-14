Украинский министр получила матрешкой «моральный удар ниже пояса»

Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе расстроили пасхальные яйца с матрешками.

Как написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook, она получила «моральный удар ниже пояса», увидев на пасхальных товарах в магазине матрешку –символ России.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь.... цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», – переводит РИА «Новости» сообщение Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что власти никак не могут повлиять на ситуацию.

«Государство это точно не может предотвратить – болезнь в головах», – написала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, накануне один из лидеров украинской радикальной националистической группировки С14 Евгений Карась предложил устроить рейд по борьбе со словом «кулич».