Неонацисты на Украине объявили войну «куличам»

Один из лидеров радикальной националистической группировки С14 Евгений Карась предложил устроить рейд по борьбе со словом «кулич».

«А есть в Киеве где-то в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески? Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению», – написал Карась в своем Facebook.

По его словам, он впервые видит, чтобы «паски» (куличи по-украински – прим. ВЗГЛЯД) называли «какими-то собачьими куличами».

В комментариях Карасю предложили наведаться во французские гипермаркеты «Ашан», которые активно используют на Украине наименование «кулич» по отношению к пасхальным кексам.

Ранее сотрудник национального агентства по обеспечению качества высшего образования Алена Панич написала в своем Facebook, что куличи под надписью «кулич» продаются даже в столовой Верховной рады.