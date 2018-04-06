Китай пообещал ответить комплексными контрмерами на торговую политику США

Правительству Китая необходимо принять новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США, следует из заявления министерства коммерции КНР.

«Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа», – указывается в заявлении ведомства, передает ТАСС.

В среду управление торгового представителя Соединенных Штатов предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования. Пекин в ответ принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.