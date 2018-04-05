Пучдемона освободили в Германии

Суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн выпустил под залог экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Политика выпустили на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Agencia EFE.

По мнению суда, выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже нельзя считать достаточным основанием для экстрадиции, пишет Deutsche Welle. При этом основанием для выдачи Пучдемона Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.

Полиция Германии задержала на границе с Данией экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона в конце марта. Ранее Верховный суд Испании выдал европейский ордер на задержание бывшего главы каталонского женералитета. Он скрывался от испанского правосудия.