Исинбаева крестила своего сына Добрыню Никитича в Монако

Олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева крестила своего сына Добрыню Никитича в княжестве Монако.

Церемония прошла несколько дней назад в Монте-Карло, сообщает Eurosport.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы – герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», – написала Исинбаева в своем Instagram.

Отметим, что мужа Исинбаевой зовут Никита Петинов, он – мастер спорта по метанию копья.

В феврале Исинбаеву раскритиковали за роды в Монте-Карло.