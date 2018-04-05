Украина возложила на Россию ответственность за взрыв в Киеве

Служба безопасности Украины обвинила Генеральный Штаб России в «организации теракта» в Киеве вблизи телеканала «Эспрессо», при котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России», – передает РИА «Новости» слова главы СБУ Виктора Кононенко.

По словам Кононенко, это «лицо мужского пола» якобы прибыло из России на Украину 9 сентября 2017 года и пробыло там до 11 сентября, еще один визит якобы состоялся с 10 по 15 октября 2017-го.

Кононенко заявил, что в деле есть четыре фигуранта: кроме неустановленного россиянина это четыре украинца, личности которых уже известны. Двое из них, по версии следствия, являются непосредственными исполнителями теракта, сейчас они скрываются от украинского правосудия на территории России, а еще один – является пособником в организации преступления, задержан и находится под стражей. Все трое имеют статус подозреваемых.

Украина намерена обратиться к России по поводу выдачи фигурантов дела Киеву для привлечения к уголовной ответственности.

Кононенко не уточнил, какие мотивы были у организаторов взрыва, но на уточняющий вопрос, был ли он направлен конкретно против Мосийчука отметил, что «с учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен».

В конце октября в центре Киева произошел взрыв, два человека погибли, еще трое пострадали, в том числе депутат Игорь Мосийчук. В МВД Украины признали взрыв терактом и заявили, что одной из версий якобы являются «действия российских спецслужб». В Кремле отвергли необоснованные обвинения. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».