Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек ­– до 57,55 рубля, курс евро опустился на 2 копейки и составил 70,54 рубля.

Стоимость нефти составила 67,8 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».