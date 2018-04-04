По США распространились устойчивые к антибиотикам бактерии

Именуемая «кошмарной» устойчивая к воздействию почти любых лекарств группа микроогранизмов получает более широкое распространение в США, чем предполагали ученые, пишет USA today со ссылкой на доклад федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Издание отмечает, что согласно проведенному CDC исследованию, в 2017 году в США нашли более 220 различных разновидностей «кошмарной бактерии», невосприимчивой к лекарствам, а также способной «заражать иммунитетом» к антибиотикам поддающиеся лечению бактерии, передает ТАСС.

Как заявила первый замдиректора CDC Энн Шукет, некоторые микроорганизмы в своей мутации опережают нас в усилиях замедлить процесс повышения их сопротивляемости антибиотикам.

«Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, и мы должны действовать быстрее и с опережением», – отметила Шукет.

Автор публикации напоминает, что в 2016 году CDC создали в США лаборатории для помощи медучреждениям в оперативном выявлении инфекций, устойчивых к лекарствам, и предотвращения их распространения.

Отмечается, что каждый четвертый образец направленных на анализ бактерий содержал специальные гены, которые позволял микроорганизмам распространять сопротивляемость на другие бактерии. В каждом десятом случае зараженные такими бактериями люди распространяли инфекцию на здоровых людей в госпиталях.

Как отметила Энн Шукет, воздействие таких бактерий представляет повышенную угрозу для пожилых и хронически больных людей. По данным CDC, каждый год около 2 млн жителей и гостей США подвергаются воздействию «кошмарных бактерий». Из них 23 тыс. в результате заражения погибли.

Как считает директор Центра исследований инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты Майкл Остерхолм, ситуацию с распространением «кошмарной бактерии» в США и в мире можно сравнить с «медленно надвигающимся цунами».

«Это не острый кризис, когда волна уже нас захлестнула. Но мы наблюдаем эти редкие случаи сопротивляемости (микроорганизмов, – прим. ВЗГЛЯД) в отдаленных районах мира, а через год или два они будут везде», – подчеркнул Остерхолм.

Напомним, в мае 2016 года сообщалось, что органы здравоохранения США выявили в стране первый случай инфекции, не поддающейся лечению ни одним из известных антибиотиков.

В июле 2016 года газета The Guardian писала, что в Мексиканском заливе живет бактерия Vibrio vulnificus, чье попадание в организм человека может привести к потере конечности или летальному исходу; местные жители считали, что новая угроза появилась из-за разлива нефти в 2010 году.

В январе 2017 года сообщалось о смерти жительницы штата Невада после отдыха в Индии в возрасте 70 лет от септического шока в результате инфекции, которая оказалась устойчива ко всем 26 видам антибиотиков, доступным в США.