Причиной обрушения жилого дома в Пензе оказалась нелегальная прачечная

Жильцы аварийного дома в Пензе, в котором произошло обрушение, устроили в одной из квартир «прачечную», где без подключения к канализации сливали воду, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС.

Ранее в среду сообщалось, что часть наружной кладки многоквартирного жилого дома обрушилась с четвертого по второй этажи в Пензе, никто не пострадал. Дом кирпичный, пятиэтажный, одноподъездный (бывшее общежитие), 1965 года постройки.

«В ночь на 17 февраля произошло частичное сквозное разрушение торцевой стены на площади 1,5 кв. метра. Помещение, где насквозь была нарушена кирпичная кладка торцевой стены, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, отработанная вода выливается на стены, стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды», – передает РИА «Новости» сообщение представителя МЧС.



Он отметил, что в результате слива воды стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и из-за низких температур стали разрушаться. Представитель Центрального регионального центра МЧС добавил, что плановые сроки расселения и сноса дома сокращены до 31 декабря 2022 года.



Вечером во вторник власти приняли решение о расселении жильцов в пункты временного размещения.

Сообщается также, что на территории Пензенской области был введен режим ЧС.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области поздно вечером 3 апреля приняла решение с текущего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона», – говорится в сообщении.



По информации администрации, площади для временного размещения жильцов дома готов предоставить санаторий им. Володарского, также люди будут обеспечены бесплатным питанием. Кроме того, власти организуют грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде.



Отмечается, что для сохранности имущества жильцов по периметру дома установят ограждение, будет обеспечен пропускной режим.

Прокуратура региона проводит проверку по факту обрушения.

Это не первое обрушение части этого дома. Ранее сообщалось, что 17 февраля произошло частичное обрушение кирпичной кладки торцевой стены на площади в 1,5 кв. метра на уровне четвертого этажа. Прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом и ограничить к нему доступ.

«В течение нескольких лет происходят обрушения частей кирпичной кладки наружных стен с первого по пятый этаж. С 1 декабря 2015 года дом признан аварийным и подлежит сносу. Расселение и снос были запланированы до 31 декабря 2024 года», – сообщил источник агентства.