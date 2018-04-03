Google подтвердил спецотметки на YouTube для продуктов российских телеканалов

Компания Google подтвердила маркировку контента государственных российских телеканалов на видеосервисе YouTube.

«Как часть наших усилий по обеспечению большей прозрачности контента, мы начали добавлять пометки рядом с контентом каналов, получающих государственное финансирование», – цитирует ТАСС пресс-службу американской компании.

В феврале видеохостинг YouTube объявил о новых правилах показа контента пользователям. Ролики от СМИ, получающих финансовую поддержку государства или общественных организаций, теперь должны соответствующим образом маркироваться.