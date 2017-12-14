В крупном московском торговом центре сработала пожарная сигнализация

Из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуированы около 6 тыс. человек после срабатывания пожарной сигнализации.

Около 6 тыс. человек вывели во вторник днем из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

«Посетители и сотрудники эвакуированы из-за задымления в ресторане «Бургер Кинг» на четвертом этаже торгового центра. Эвакуация проходила организованно, без паники», – сказал собеседник РИА «Новости».

Пожарные проверяют помещение на наличие возможных скрытых очагов возгорания.

«Посетителей торгового центра «Афимолл-Сити» не пускают внутрь. Большое столпотворение людей у входа со стороны «Москва-Сити», бизнес-центра», – отмечает сайт riamo.ru.

Идет проверка всех этажей здания.